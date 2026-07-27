Makedonije jutros je počeo štrajk grčkih carinika sa posebnim režimom prolaska putničkih vozila koja će biti propuštana na svakih 10 minuta između 5 i 9 časova ujutru po srpskom vremenu, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera.

Zbog najavljenih sindikalnih aktivnosti grčkih carinika, očekuju se značajni zastoji, a putnicima se savetuje da se naoružaju strpljenjem ili promene vreme polaska na more kako bi izbegli blokade koje direktno utiču na protok vozila.

Iz MUP Severne Makedonije poručuju da su svesni situacije i da će preduzeti sve mere i staviti u funkciju sve ljudske i tehničke kapacitete kako bi se olakšao protok vozila koliko je to moguće u datim okolnostima.

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S obzirom na to da su ovi prelazi ključne tačke za ulazak u Grčku, preporuka je da, ukoliko je to moguće, pomerite svoj polazak tako da na granicu na prelazima Evzoni, Dorjan i Niki stignete nakon 10 časova po grčkom vremenu, odnosno 9 časova po srpskom vremenu, kada se očekuje normalizacija rada carinskih službi. Pratite proverene izvore informacija i stanje na kamerama kako biste imali uvid u realnu situaciju na terenu.

Ukoliko ne želite gužve na granici, ovih pet evropskih destinacija možete da posetite bez novih biometrijskih provera.