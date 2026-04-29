Mlada pevačica Anđela Ignjatović poznatija kao Breskvica, stavila je tačku na petogodišnju vezu sa dečkom Nemanjom Stanisavljevićem, pripadnikom MUP-a.

Iako je ranije javno isticala da zbog ljubavi neće zapostaviti karijeru, pa je čak pre nekoliko godina govorila i o braku, do veridbe ipak nije došlo, te je odnos na kraju okončan.

Pevačica je ranije govorila da je spremna za udaju i da joj nije važno kada će se to dogoditi, ukoliko oseti da je pored prave osobe.

-Spremna sam da se udam, kad osetiš da si sa pravom osobom nije ni bitno kada će se to desiti - izjavila je svojevremeno u emisiji "Amidži šou".

Njen sada već bivši partner, Nemanja, koji je od nje stariji osam godina, posvećen je treningu i izgradnji mišića u teretani, a u javnosti se retko eksponirao, što je Breskvica, kako je ranije navodila, uvek poštovala.

Nakon raskida, pevačica je istakla da ne oseća tugu i da veruje da se sve dešava s razlogom.

-Nekako mislim da se sve dešava sa razlogom i da od nas Bog sklanja osobe koje više ne treba da budu u našim životima - rekla je nedavno, dodajući da nije osoba koja dugo tuguje za nekim kada ta osoba ode iz njenog života.

"Karijeru nikad ne bih pauzirala zbog ljubavi"

Anđela je naglasila da joj je karijera trenutno apsolutni prioritet i da nema nameru da uspori tempo rada.

-Karijeru nikada ne bih pauzirala zbog ljubavi, jer mislim da, kada ste sa pravom osobom, to sve može da ide jedno uz drugo - istakla je u jednom od poslednjih intervjua za Telegraf, te konstatovala da joj zbog brojnih obaveza trenutno najviše trpi san.