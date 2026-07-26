Emina Jahović otkazala je večerašnji nastup zbog tragedije u kojoj je život izgubilo pet planinara. Ona se ovim povodom oglasila na Instagramu, pa je saopštila javnosti da se ceo događaj otkazuje za do daljnjeg.

- S velikom tugom obaveštavam vas da se moj večerašnji koncert, planiran u okviru Zenica Summer Festa, otkazuje zbog tragične nesreće u kojoj je život izgubilo pet zeničkih planinara.

U ovim teškim trenucima, porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka upućujem iskreno i najdublje saučešće. Moje misli i molitve su uz vas. Neka vam ljubav, zajedništvo i sećanje na vaše najmilije daju snagu da izdržite bol koju je nemoguće opisati rečima. Hvala vam na razumevanju. Emina Jahović - napisala je Emina.

Samo dvoje članova je uspelo da preživi

Podsetimo, pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenose ruski mediji. Samo dvoje članova ekspedicije uspelo je da preživi ekstremne uslove na ovoj planini.

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