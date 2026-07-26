Kija Kockar ponovo je uspela da šokira javnost i privuče ogromnu pažnju novim objavama sa putovanja, a sada svi komentarišu novu fotografiju na kojoj se vidi da je skroz bez odeće.

Ona je naime, objavila provokativne kadrove na kojima potpuno gola pozira na terasi, dok se od radoznalih pogleda prekrila samo časopisom. Uz naočare za sunce i opuštenu pozu na ležaljci, Kija je samouvereno pokazala zategnute noge i preplanulo telo.

Ova smela objava momentalno je zapalila društvene mreže, a njeni pratioci ne prestaju da komentarišu njeno najizazovnije izdanje do sada.

Otkrila sve o novom stanu

Podsetimo, Kristina je pre nekoliko godina pazaria stan u Turskoj, te je okrila kako je tokom korone uspela da iskešira novac za nekretninu.

- Imala sam ušteđevinu koju sam čuvala baš za taj stan. Za njega sam znala još prošle godine ali čekala sam da završim neke druge stvari u Beogradu da bih bila sigurna da li je to za mene prava investicija. I presrećna sam što sam ga kupila jer dok sam bila tamo, osećala sam se kao kod svoje kuće. Sve mi odgova - otkrila je ona tada.

BONUS VIDEO: