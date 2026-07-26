Kaže da pojedini penzioneri, koji imaju relativno niske penzije, mogu da dobiju preko 50.000 dinara od države.

- Mi ćemo od 1. avgusta deo lekova, ali ova dva sa te liste za krvni pritisak i srce od 15. avusta, a sve isplate kreću od septembra. Neki ljudi odnosno penzioneri će moći da prime i oko dodatnih 50.000. To je ogmoran novac. Negde 14. krećemo da isplaćujemo, a poslednje isplate idu oko 22. septembra to oko akcionarskog fonda. Ne možemo zbog penzijskog sistema od 2-10. u meseci. Sada ćemo 14. da dodamo novac za penzionere. Posebno ide za borce, i one koji imaju socijalna primanja. Iz budžeta ćemo dodati oko 150 milona evra, pošto su tu stvaili da na to umaju prvo oni koji su postali punoletni do 2007. godine pa sada to moramo da menjamo. Dužnim smo i naslednicima onih koji su u međuvremenu preminuli - rekao je Vučić.

Celo obraćanje Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.