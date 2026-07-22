Porodila se Edita Aradinović! Pevačica je na svet donela devojčicu, a ova lepa vest najviše je obradovala njenu porodicu, koja se odavno spremila za veliko slavlje.

Otac bebe je inače, Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi.

Pevačica je ranije isticala da su se njih dvoje razišli bez ružnih reči, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj ćerki.

Tokom trudnoće, Edita je često delila trenutke iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je otvoreno govorila o promenama kroz koje je prolazila.

Jedva čekala da postane mama

Edita je u više navrata pokazivala koliko se raduje majčinstvu, a sada je njen život dobio novo poglavlje dolaskom naslednice.

Alo/Telegraf

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