Voditeljka Jovana Jeremić rešila je da uveća grudi, te je zakazala operaciju i odlazak kod hirurga za sredinu avgusta.

Kako Alo! saznaje, Jovana je dugo vagala i razmišljala o svemu ovome, budući da je zadovoljna svojim izgledom, te nije bilo lako doneti odluku.

-Jovana redovno trenira, zadovoljna je time u kakvu se formu dovela, pa je logično da je u ovome svemu dugo razmišljala. Grudima je takođe zadovoljna, ali smatra da je blago povećanje sjajna odluka i dobar potez. Sve planira da odradi u avgustu, neke konsultacije je već obavila - rekao je izvor blizak voditeljki.

U studiju mahala diplomom

Podsetimo,Jovana Jeremić je po struci je diplomirani pravnik, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prisećajući se studentskih dana dok je pokazivala diplomu sa osnovnih studija, voditeljka Jovana Jeremić je izjavila: "Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo".

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