Brojevi „8647“, koji se među protivnicima Donalda Trampa često koriste kao simbol otpora prema američkom predsedniku, osvanuli su na velikoj površini travnjaka Nacionalnog tržnog centra u Vašingtonu.

Snimci sa veb kamere postavljene na vrhu Vašingtonskog spomenika prikazuju neobične oznake u blizini Spomenika Drugog svetskog rata. Za sada nije poznato kada su se tačno pojavile, ali ih nije bilo na fotografijama koje je agencija Getty Images napravila 5. juna.

Nakon što je slučaj privukao veliku pažnju, Tajna služba SAD uputila je predmet Službi nacionalnih parkova, koja je započela istragu.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova SAD, koje upravlja Nacionalnim tržnim centrom, opisao je incident kao „poremećeni čin vandalizma“.

– Ministarstvo veoma ozbiljno shvata svaku pretnju predsedniku, a Služba nacionalnih parkova istražiće ovaj incident i pozvati odgovorne na odgovornost – poručio je portparol.

Brojevi koji su već izazivali kontroverze

Broj „86“ u američkom slengu često označava uklanjanje ili izbacivanje nečega, dok je Donald Tramp 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega se kombinacija „8647“ među njegovim protivnicima tumači kao politička poruka.

Slična kontroverza izbila je i ranije, kada je bivši direktor FBI Džejms Komi na društvenim mrežama objavio fotografiju školjki poređanih u obliku broja „8647“. Zbog te objave Ministarstvo pravde SAD podiglo je optužnicu protiv njega zbog navodnih pretnji predsedniku.

Istraga o novim oznakama u Vašingtonu je u toku, a američke vlasti za sada ne iznose više detalja o tome ko bi mogao da stoji iza incidenta.