Nakon odluke Željka Mitrovića da suspenduje Kristinu Spalević i Kristijana Golubovića sa televizije Red, oglasila se Kristina Spalević i prvi put progovorila o situaciji u kojoj se našla.

- Nakon što sam javno iznela svoje iskustvo i apelovala na nadležne institucije da reaguju u vezi sa svim što sam prijavila i dokumentovala, ostala sam bez angažmana na televiziji. Kao osoba koja je prethodno bila prepoznata kao žrtva nasilja, teško mi je da prihvatim činjenicu da sam, umesto podrške i razumevanja, doživela da izgubim posao - napisala je Kristina.

Ona je poručila da ostaje pri svemu što je iznela javno, kao i da smatra da je važno govoriti o nasilju i prijavljivati ponašanja koja ugrožavaju ljude ili životinje.

- Bez obzira na sve, ostajem pri onome što sam iznela javno, jer verujem da je važno govoriti o nasilju i prijavljivati svako ponašanje koje ugrožava ljude ili životinje. Verujem da institucije treba da rade svoj posao nepristrasno i u skladu sa zakonom, a ja ću nastaviti da svoja prava ostvarujem isključivo pravnim putem - navela je Spalevićeva.

- Ne želim da ovo bude priča o senzacionalizmu niti o sukobima. Želim da bude podsetnik da nijedna osoba ne bi trebalo da snosi posledice zato što je odlučila da progovori i zatraži zaštitu - poručila je ona.

Na kraju se zahvalila svima koji su joj pružili podršku u ovom periodu.

- ​Hvala svima koji su mi pružili podršku. Ona mi u ovom trenutku znači više nego što mogu da opišem.

Podsetimo, odluka Željka Mitrovića usledila je nakon što su u javnost dospeli snimci i tvrdnje Kristine Spalević u vezi sa navodnim zlostavljanjem njihovog psa Kana, nakon čega je slučaj izazvao brojne reakcije javnosti.

Željko Mitrović oglasio se povodom cele situacije i istakao da smatra da su kućni ljubimci ravnopravni deo života na planeti, kao i da ne opravdava bilo kakav vid nasilja nad životinjama.

Izjavio je da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

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