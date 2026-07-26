Pevačica Emina Jahović pokazala je na društvenim mrežama fotografije iz provoda, a iako su sa njom su bili članovi njene porodice, mnogi su komentarisali poznatog Francuza koji se našao na slikama.
Emina je bila u uskoj haljini, sa sunčanim naočarama i velikim minđušama, pravila je selfi fotografije dok je uživala je u društvu Simona Porta Žakmisa (36), što je iznenadilo sve.
On je iz Francuske i osnivač je čuvenog brenda "Jacquemus". Simon, kako su prenosili mediji prošle godine, ima ogromno bogatstvo, a njegova kompanija vredi preko 550 miliona evra.
"Žakmis je u gradu!", napisala je Emina u opisu objave.
Ne priča previše o emotivnim partnerima
Podsetimo, Emina Jahović ne priča previše o emotivnim partnerima, a mnogi se već sada pitaju kakva je situacija sa Simonom, budući da osmeh nisu skidali sa lica.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)