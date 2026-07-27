Prošlo je sedam godina od smrti Divne Kaleuše koja je ostala upamćena kao jedna od najpoznatijih radio voditeljki i žena koja je pomogla brojnim pevačima da postanu poznati. Mnogi od njih je i danas pominju po dobru.

Najveću uspomenu na nju čuva njena ćerka Jelena koja je prošle godine otkrila da je posle majčine smrti shvatila mnoge stvari, te da je kuća Divne Karleuše od 3. marta 2019. zaključana i da ona u nju od tada nije kročila.

Divna je preminula u svojoj kući dok se njena ćerka vraćala sa nastupa u Beču. Kada je stigla u Beograd Jelenu su dočekale vesti od kojih je ceo život strepela.

Kuća Divne Karleuše mesto je na koje Jelena ne može da kroči.

- Sve za šta je moja majka u životu skupljala i zaradila i za šta se borila ostalo je njenoj kući zaključano, a ja u tu kuću više nikad nisam ušla. Ostala je onako kako smo je izneli iz kuće, tako je ostalo sve njeno i ja sam shvatila da sve što imamo sad đinđuve, zlato, kola, stanove je potpuno nebitno - rekla je Jelena u emisiji "U ringu".

Divnine komšije su posle njene smrti imale o njoj da kažu samo lepe reči.

- Bila je ljubazna i uvek se rado javljala u prolazu, ali je poslednja četiri meseca nisam video – rekao je voditeljkin prvi komšija odmah nakon Divnine smrti.

- Živela je s jednom plavom ženom, verovatno sa sestrom. Tog dana je ta gospođa išla više puta uz stepenice i izlazila napolje, a onda je stigla Hitna pomoć. Baš smo se čudili zbog koga je došla, a onda smo posle saznali da je reč o Divni. Mnogo nam je žao. Nismo je sretali često, ali se uvek nasmejana javljala u prolazu, iako se nije baš družila s komšilukom po kućama – ispričala je jedna baka odmah nakon Divnine smrti.

Divna je živela na kraju slepe ulice u beogradskom naselju Altina, u skromnoj kući s prizemljem i potkrovljem. Lepa voditeljka nikad nije želela da živi na račun svoje bogate ćerke, uvek je radila i sama se borila, iako je Jelena činila sve da joj olakša i ulepša život. Često je vodila na putovanja, a za poslednji rođendan ona i Duško poklonili su joj je automobil.

BONUS VIDEO: