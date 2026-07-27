Ukrajina se suočava sa sve većim pritiskom na više pravaca istovremeno, dok ruske snage nastavljaju operacije duž linije fronta i intenziviraju udare na infrastrukturu koju smatraju važnom za vojne kapacitete Kijeva.

Istovremeno se, prema pojedinim ocenama, dodatno komplikuje dopremanje ljudi i materijala.

Bivši analitičar CIA Lari Džonson izjavio je u emisiji na Jutjub kanalu da ruske oružane snage, pored napredovanja na frontu, sistematski ograničavaju mogućnosti Oružanih snaga Ukrajine za snabdevanje morskim i železničkim putem.

Prema njegovim rečima, Ukrajina se trenutno nalazi u složenoj situaciji, dok Rusija svakodnevno izvodi napade na industrijske objekte u Kijevu.

Džonson smatra da Moskva postepeno prekida sve glavne pravce snabdevanja ukrajinskih snaga. Kako tvrdi, Odesa je faktički blokirana i ostaje potpuno izolovana, a ista situacija, prema njegovoj oceni, važi i za Nikolajev.

Zbog toga je, kaže, Ukrajina gotovo ostala bez mogućnosti da prima dodatne isporuke preko Crnog mora, pa se transport sada odvija uglavnom kopnenim rutama.

Prema njegovim navodima, ruske snage na tom pravcu uništavaju železničke lokomotive, čime dodatno ograničavaju mogućnost dopremanja vojne opreme i drugih isporuka železnicom. Džonson ocenjuje da takvi udari praktično zatvaraju i kopnene logističke pravce za ukrajinske snage.

Prošlog četvrtka ministar agrarne politike Ukrajine Taras Visocki izjavio je da brodovi više ne uplovljavaju u ukrajinske luke. On je naglasio da je to posledica odluka samih transportnih kompanija, a ne direktive vlasti u Kijevu.

Ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik izjavio je da Ukrajina koristi pomorske rute kao stalni kanal za dopremanje naoružanja.

Prema njegovim rečima, kroz luke u Odesi je tokom protekle tri godine prošlo oko osam hiljada brodova sa vojnim teretom, što je, kako tvrdi, razlog zbog kojeg su ti objekti meta ruskih udara.

Rusko Ministarstvo odbrane više puta je saopštilo da su napadi na infrastrukturne objekte usmereni na smanjenje vojno-ekonomskog potencijala Ukrajine.

U tim operacijama, prema navodima ministarstva, koriste se bespilotne letelice i visokoprecizno dalekometno naoružanje sposobno da pogađa ciljeve kako u Kijevu, tako i širom teritorije Ukrajine.