Milenko Jovanov oglasio se na društvenim mrežama snimkom koji je nastao u jutarnjem programu gde je govorio o blokaderima iz bivše vlasti i njihovom dometu.

-Predsednik Vučić razgovara sa najvišim predstavnicima Evropske unije, kao što je Ursila fon der Lajen, kao što je Antonio Košta, to su njegovi sagovornici. Da su pored toga Fridrih Merc i Emanuel Makron njegovi sagovornici, a njima je domet Picula. Njima su domet renta poslanici EU parlamenta koji "Platiš, pa klatiš". Ceci i Goci, to je otprilike njihov nivo i Picula kao kruna - poručio je Milenko Jovanov.