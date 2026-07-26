Pevačica Marija Šerifović objavila je na svom Jutjub kanalu kako se provodi u Hrvatskoj na letovanju, a otkrila je da joj se dogorila prava drama.

Naime,idilično krstarenje nakratko su prekinuli nepredviđeni problemi koji su Mariji pokvarili raspoloženje.

-E, stigli smo na Hvar, tačnije stari grad, toliko su se digli talasi brzinom svetlosti na brodu da mi je bukvalno postalo muka da povratim. Još na sve to, ova parfem, ova dezodorans, ova ovo, ova ono, znači pakao, hitno kisela voda - govorila je ona.

Otkrila kako je skinula kilograme

Pevačica Marija Šerifović jednom prilikom je otkrila kako je uspela da smrša sedam kilograma za mesec dana uz pomoć korigovane ishrane.

Mariji su u studio doneli zeleni čaj koji je bogat sastojcima kao što je katehin i upravo oni podstiču mršavljenje i zaslužni su za sagorevanje masnih naslaga, pa je predložila i drugima da isprobaju njenu metodu.

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