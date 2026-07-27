OVAN

POSAO: Prilično ste takmičarski raspoloženi. Pravite tajne poslovne planove. Cilj vam je da oduvate konkurenciju i da svima pokažete da ste najbolji. U potpunosti ste posvećeni cilju.

LJUBAV: Aktivirana je oblast tajnih veza. Imate tajnu simpatiju, ali se dvoumite da li da joj priđete. Razlog je nečiji status. Neko od vas dvoje je zauzet, najverovatnije upravo vi.

ZDRAVLJE: Osećate se snažno, međutim, organizam deluje prilično osetljivo. Najbolje da se pričuvate infekcija naročito disajnih puteva. Mogući su i problemi sa nesanicom.

BIK

POSAO: Situacija na poslu je stabilna. Odgovara vam što nema nikakvih neplaniranih teškoća i što se posao normalno odvija. Odličan je dan za traženje kredita ili pozajmice.

LJUBAV: Zainteresovani ste za osobu koja zvanično ima status vašeg prijatelja. Neobavezno flertujete sa njom i opipavate situaciju. Druga strana je zbunjena vašim ponašanjem.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Imunitet je jak. U suštini imate odgovoran stav prema svom zdravlju: pazite da se kvalitetno hranite i vodite računa da dovoljno odmarate.

BLIZANCI

POSAO: Prilično ste neraspoloženi zbog loše finansijske situacije. Bukvalno vam se zbog toga ne radi. Dobijate ponudu od inostranih saradnika, ali vam se ona uopšte ne dopada.

LJUBAV: Vaš partner je vaš glavni oslonac u životu. U potpunosti mu je jasno vaše neraspoloženje i pokušava da vas ohrabri i ulije dozu optimizma. Pored njega se opuštate.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na bešiku i na bubrege, jer su mogući problemi. Velike su šanse da budete izloženi hladnom vremenu i da upravo hladnoća prouzrokuje probleme.

RAK

POSAO: Ne osećate se dobro zbog posla. Prisutno je puno problema koje ne uspevate da rešite. Osećate se nesposobno i nekompetentno. Samopouzdanje vam je na niskom nivou.

LJUBAV: Potrebna vam je ljubav i podrška partnera. Voljena osoba primećuje u kakvom ste raspoloženju i pokušava da vas opusti. Njegova pažnja i ljubav vam vraćaju samopouzdanje.

ZDRAVLJE: Neraspoloženi ste i izgubili ste apetit. U pitanju su prolazni problemi koji neće dugo trajati. Do toga je došlo na psiho-emotivnoj bazi. Već sutra ćete biti ona stara osoba.

LAV

POSAO: Komunikacija vam nije jača strana. U kontaktu sa saradnicima ostavljate utisak preterano ozbiljne, pa čak i mračne osobe. Najbolje da odložite poslovne sastanke.

LJUBAV: Očekuje vas novo poznanstvo s tim što će druženje biti na daljinu zbog različitih mesta stanovanja. Druga strana vam zvuči interesantno i želite da ostanete u kontaktu.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je slab. Bilo bi dobro da uradite nešto hitno po tom pitanju. Pritisak je sklon oscilacijama. Upravo zbog njegove nestabilnosti osećateće se loše.

DEVICA

POSAO: Fokusirani ste na posao, kreativni i osmišljavate nove poslovne planove. Prilično ste iznenađeni i razočarani što ih kolege ne prihvataju. Nije vam jasno kako ne vide prednosti.

LJUBAV: Imate redovnu komunikaciju sa simpatijom. Iako ne živite u istom mestu imate osećaj bliskosti. Nije vam bitna daljina. Najbitnije vam je to što se dobro razumete i slažete.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Mogući su problemi sa pritiskom i cirkulacijom. Ukoliko ste već na terapiji držite lekove pored sebe. Zatrebaće vam.

VAGA

POSAO: Niste preterano jasni prilikom komunikacije sa poslovnim saradnicima. Druga strana će ili pogrešno da shvati neku vašu izjavu ili joj neće biti jasno šta ste želeli da kažete.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom nije najbolji. Potrebna vam je njegova ljubav, nežnost i pažnja. Problem je što partner ne obraća pažnju na vas pa se osećate zanemareno.

ZDRAVLJE: Zdravlje je prilično osetljivo, a problemi mogu biti vezani na najrazličitije oblasti. Najbitnije je da pričuvajte disajne organe pošto ste skloni infekcijama.

ŠKORPIJA

POSAO: Očekuje vas povećan obim posla. Jako ste vredni, uporni, samouvereni. Pojedine oblasti su u blagom zastoju pa fokusirate svoju energiju da te oblasti pokrenete.

LJUBAV: Emocije su vam žestoko proradile i ne uspevate da ih iskontrolišete. Ljubomorni ste i posesivni. Pravite problem voljenoj osobi iako druga strana nije ništa skrivila.

ZDRAVLJE: Bubrezi i bešika su osetljivi. Bilo bi dobro da povedete računa o navedenim organima. Uz adekvatnu prevenciju možete da zaobiđete potencijalne probleme.

STRELAC

POSAO: Poslovna saradnja se inostranim saradnicima odlično napreduje. Što se tiče finansija priliv novca vam popravlja raspoloženje. Generalno ste zadovoljni i poslom i finansijama.

LJUBAV: Bračni odnos nije najbolje prikazan. U cilju izbegavanja javne konfrontacije oboje zadržavate neke stvari za sebe. Smatrate da je bolje neke stvari prećutati nego se svađati.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je dosta jak. Mogući su neki problemi prolaznog tipa. Pričuvajte malo disajne organe pošto su osetljivi. Ukoliko ste alergični doći će do reakcije.

JARAC

POSAO: Prilično ste samouvereni, ambiciozni i željni poslovne afirmacije. Pravite grandiozne planove. Problem je što nisu bazirani na činjenicama pa ih nećete moći realizovati.

LJUBAV: Uživate u odnosu sa partnerom. Vaše emocije su postojane i intenzivne. U potpunosti se posvećujete voljenoj osobi. Želite da ona zna koliko puno vam znači.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najstabilnije. Potrebno je da povedete računa o disajnim organima. Mogući su problemi sa spavanjem: možete imati potrebu za više sna nego obično.

VODOLIJA

POSAO: Nezadovoljni ste odnosom sa nadređenom osobom. Druga strana pokušava da vas ubedi u neke ideje i projekte za koje ste vi totalno ubeđeni da neće imati uspeha.

LJUBAV: Niste iskreni prema bračnom partneru. Izbegavate da kažete istinu vezanu za finansije. Imate tajni trošak za koji ste sigurni da ga druga strana ne bi odobrila.

ZDRAVLJE: Probavni sistem je jako osetljiv. Bilo bi dobro da pripazite šta jedete i u kojoj količini. Ako to ne uradite imaćete problem sa eliminacijom unete hrane.

RIBE

POSAO: Odlično se osećate u ulozi inicijatora i vođe. Pravite nove poslovne planove, samouvereno povlačite poslovne poteze. Uživate u obavezama i osećanju moći.

LJUBAV: Niste zadovoljni emotivnom sferom. Problem je što su vaše emocije nestale i što se veza svela na naviku. Potrebna vam je emotivno intenzivna veza, a ne farsa od veze.

ZDRAVLJE: Imuni sistem vam nije najbolji. Iz tog razloga potrebno je da povedete računa o zdravlju. Mogući su problemi sa alergijama, hormonima, spavanjem, disajnim organima...