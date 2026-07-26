Sin pevačice Svetlane Ražnatović, Veljko Ražnatović još jednom je pokazao koliko uživa u životu daleko od gradske gužve, te je na Instagram objavio nekoliko fotografija toga kako probodi vreme u Titelu.

On je slikao prirodu, a poznato je da i tamo trenira kad mu se za to ukaže prilika.

Na snimcima se vidi stado ovaca koje mirno pase, dok je posebnu pažnju privukao njegov konj Brego, koji je proslavio prvi rođendan.

Veljko je i ranije isticao da mu život na selu pruža mir, kao i da upravo u takvom okruženju želi da odgaja svoju decu.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je Veljko u jednom podkastu.

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