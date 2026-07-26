Bivša učesnica rijalitija, a sada televizijska voditeljka Sanja Stanković, pažnju javnosti danas privlači svojim luksuznim načinom života i pametnim investiranjem, a nedavno se pohvalila još jednim stanom.

Ona naime, sada poseduje dve nekretnine od po 300.000 evra, a na plastične operacije je do danas potrošila 10.000 evra.

Pored ulaganja u nekretnine, Sanja je deo novca izdvojila i za svoj fizički izgled, pa je tako na plastične operacije, koje su uključivale višestruke korekcije nosa, usana, jagodica, kao i različite tretmane i filere za lice i bradu, potrošila ogromnu sumu novca.

Ne liči na sebe na starim fotkama

Iako njene stare fotografije svedoče o velikoj vizuelnoj promeni, ona redovno trenira kako bi ostala u dobroj formi, a korisnici društvenih mreža često hvale njenu snalažljivost i način na koji je uložila novac.

Iako je u prošlosti bila u žiži javnosti zbog raznih afera u rijalitiju i izuzetno burnog raskida sa bivšom devojkom Jovanom Tomić Matorom, Sanja danas izbegava da daje intervjue i fokusirana je na svoju karijeru voditeljke.

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