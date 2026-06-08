Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) oglasila se povodom tvrdnji MMA borca Marka Bojkovića da su u incidentu koji se dogodio u Užicu učestvovale osobe koje se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne.

Podsetimo, u noći između 5. i 6. juna došlo je do sukoba u jednom ugostiteljskom objektu u Užicu, nakon čega je brat Marka Bojkovića osumnjičen za napad na Jovanu Petrović, ćerku poznatog trubača Dejana Petrovića.

U izjavi datoj policiji, naveo je da su on i njegov brat bili meta napada lokalnih dilera, kao i osoba za koje tvrdi da se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne.

Takođe je istakao da je sukob započeo mladić za kojeg tvrdi da je dečko Petrovićeve, a kojeg je opisao kao višestrukog povratnika na odsluženju zatvorske kazne.

Prema njegovim rečima, incident je izbio u trenutku kada su njene drugarice želele da se fotografišu sa braćom Bojković, nakon čega je najpre došlo do verbalnog, a potom i do fizičkog sukoba.

Međutim, iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija navode da za sada ne raspolažu informacijama koje bi potvrdile takve tvrdnje.

-Povodom navoda da su lica na izvršenju kazne zatvora učestvovala u napadu koji se dogodio u ugostiteljskom objektu u Užicu 5. juna, obaveštavamo javnost da od nadležnih institucija nismo dobili nijednu informaciju koja bi mogla da potvrdi takve tvrdnje - navodi se u saopštenju UIKS-a.