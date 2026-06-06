Jovana Petrović, ćerka poznatog srpskog trubača Dejana Petrovića, fizički je napadnuta prošle noći u Užicu.

Prema navodima domaćih medija, Jovana je boravila u jednom ugostiteljskom objektu sa drugaricama kada ju je, kako se tvrdi, jedan muškarac udario pesnicom u glavu.

Usled zadobijenog udarca, nakratko je ostala bez daha, osetila je jak bol i vrtoglavicu.

Nakon incidenta, vidno potresena i uznemirena, vratila se kući, gde je roditeljima ispričala šta se dogodilo.

Međutim, njeno zdravstveno stanje se nije poboljšavalo. Tokom noći i narednog jutra osećala se loše i imala je poteškoće sa disanjem, zbog čega su je roditelji u subotu odveli u bolnicu na pregled i dodatnu dijagnostiku.

Kako prenose domaći mediji, o incidentu je obaveštena policija, koja je preduzela dalje korake u vezi sa slučajem. Dejanova ćerka je, prema istim navodima, dala izjavu nadležnim organima.

Istraga o okolnostima pod kojima je došlo do ovog događaja je u toku.

Alo/Telegraf