Iranski napadi dronova na objekte CIA u Zalivu podstakli su američke obaveštajne analitičare da istraže da li je Rusija pomagala pružanjem informacija o ciljanju ili naprednom tehnologijom dronova, rekle su četiri osobe upoznate sa američkim obaveštajnim službama, piše Rojters.

Ove osobe, koje su govorile pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarale o pitanjima nacionalne bezbednosti, rekle su da američki obaveštajni zvaničnici još nisu doneli čvrste zaključke o mogućem učešću Rusije u napadima na objekte CIA. Ali su naveli efikasnost i očiglednu preciznost udara, kao i širu tehničku podršku Rusije Iranu, kao moguće dokaze.

Rojters i drugi mediji su izvestili - a američki zvaničnici su to priznali - da je Rusija pružila ciljanje i drugu podršku Iranu u njegovim napadima na američke ciljeve u regionu Zaliva uopšte, ali istraga obaveštajne zajednice o mogućem učešću Rusije u podršci napadima na objekte CIA nije ranije otkrivena.

Najmanje dva objekta CIA su napadnuta u martu, izvestili su Rojters i drugi mediji. Jedan od objekata bila je stanica CIA u Saudijskoj Arabiji, koja se nalazi u američkoj ambasadi u Rijadu, a posebna lokacija se nalazila u istočnom Iraku. Neki od izvora su rekli da su pogođeni i drugi objekti CIA, ali nisu otkrili detalje.

OBAVEŠTAJNI MEMORANDUM

Jedan interni memorandum zapadne obaveštajne agencije, koji je opisao zvaničnik u regionu sa pristupom dokumentu, zaključio je da je Rusija verovatno igrala ulogu u ciljanju regionalnih objekata CIA. Zvaničnik je razgovarao o memorandumu pod uslovom anonimnosti.

Dva zapadna zvaničnika u Zalivu koji su bili upoznati sa obaveštajnim izveštajima rekli su da analitičari misle da je u saudijskom napadu učestvovalo dve ruske poboljšane verzije iranskih dronova „Šahed“.

Jedna od letelica je napravila rupu kroz ranjivi deo spoljašnjosti ambasade, a druga je proletela kroz otvor i detonirala, rekli su.

Nije bilo izveštaja o smrtnim slučajevima ili povredama.

Iako ruska pomoć Iranu traje dugo, s obzirom na bliske veze zemalja, specifično ciljanje osetljivih lokacija CIA ukazivalo bi na to da je Moskva spremna da ide dalje u ometanju američkih operacija dok se Vašington bori da okonča rat u Iranu.

Zabrinutost da bi Rusija mogla da dostavlja podatke o ciljanju Iranu pojačala se ovog vikenda nakon napada na američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, gde je Iran pogodio vojnu kasarnu balističkim raketama, ubivši dva vojnika.

Bela kuća je uputila zahtev za komentar CIA-i, koja je odbila da ga pruži.

Iranska misija pri UN, rusko Ministarstvo odbrane i saudijska vlada nisu odgovorili na zahteve za komentar.

TAJNE LOKACIJE

Dva zapadna zvaničnika u regionu rekla su da je Rusija pomogla Iranu da poboljša sposobnost svojih dronova „Šahed“ da dosegnu ciljeve i rekli su da analitičari sumnjaju da je Iran koristio ove verzije u svom napadu u Rijadu.

Rusija, rekao je poseban izvor, pomogla je Teheranu da poboljša preciznost svojih Šahed-136 isporukom satelitskog navigacionog sistema — Kometa-M — za koji stručnjaci kažu da je daleko precizniji i teži za ometanje od onog koji proizvodi Iran.

Volstrit džurnal je prvi put u martu objavio da je Rusija isporučila Kometa-M Iranu. Kremlj je demantovao izveštaj, nazivajući ga „lažnim vešću“.

Objekti CIA u inostranstvu uključuju glavne kancelarije agencije u pojedinačnim zemljama koje se tradicionalno nalaze u ambasadama i nazivaju se stanicama. Pored toga, CIA održava kancelarije, sigurne kuće, logističke centre i lokacije koje se bave nadzorom ili drugim operacijama.

Lokacije tih lokacija su strogo čuvane tajne.

Izvori su odbili da otkriju tačan broj ili lokacije objekata CIA koje su pogodili iranski dronovi. Jedan izvor je naveo broj „više od jednog i manje od desetak“. Drugi izvor je rekao da je pogođeno nekoliko objekata.

PODACI O CILJANJU

Američki obaveštajni analitičari istražuju da li se Iran oslanjao na ruske podatke o ciljanju za napad na ambasadu, rekli su izvori.

Međutim, sumnje ostaju. Neki od izvora upozoravaju da je Iran mogao ciljati na američku ambasadu uopšte i slučajno pogoditi stanicu CIA.

Neki analitičari su zaključili da bi malo zemalja izvan Rusije imalo sredstva da pribavi i interes da upotrebi tako osetljive obaveštajne podatke o ciljanju protiv SAD kao oružje, prema izvorima.

Danijel Hofman, bivši šef stanice CIA i oficir za tajne operacije, rekao je da ne bi bilo iznenađujuće da Moskva pomogne Teheranu da cilja objekte CIA, s obzirom na njihovo blisko strateško partnerstvo.

„Oni dele interes da pokušaju da smanje ili potpuno eliminišu uticaj SAD u svojim samoproglašenim sferama uticaja“, rekao je on.

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