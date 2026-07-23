Ukrajinska vojska izvela je tokom noći 23. jula napade dronovima na više ruskih regiona, gađajući ciljeve u nekoliko gradova, preneli su ruski Telegram kanali, pozivajući se na izjave lokalnih stanovnika.

Nakon navodnog ukrajinskog napada dronovima iz rafinerije NS-Ojl u mestu Novospaskoje, u Uljanovskoj oblasti, video se veliki požar:

Ova relativno mala rafinerija, udaljena oko 650 kilometara od rusko-ukrajinske granice, uglavnom proizvodi naftne derivate, a njen godišnji kapacitet prerade iznosi oko 600.000 tona sirove nafte.

U drugom delu Rusije, iznad grada Tujmazi u Republici Baškortostan dizao se gust crni dim nakon navodnog udara na naftnu pumpnu stanicu u tom mestu:

Razmere pričinjene štete za sada nisu poznate, piše “Kijev indipendent”.

Naftna postrojenja na meti Ukrajine

Kijev smatra da su naftna postrojenja legitimni vojni ciljevi, jer energetska infrastruktura obezbeđuje gorivo i finansijska sredstva za ratne operacije Kremlja.

Ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dodatno povećavaju pritisak na Kremlj, produbljujući domaću krizu u snabdevanju gorivom koja je već dovela do zabrane izvoza, poskupljenja i ograničenja prodaje širom Rusije. Stanovnici različitih ruskih regiona i dalje prijavljuju višesatna čekanja na benzinskim pumpama.

Napadi na "ruski Amazon"

Ranije tokom noći i ruski grad Voronjež bio je meta velikog napada ukrajinskih dronova, prema izjavama očevidaca.

Izgleda se da je cilj bio još jedan logistički centar kompanije “Vajldberis”, najvećeg ruskog internet trgovca, navodi ukrajinski list. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliku eksploziju iznad grada, nakon čega je u području logističkog centra izbio veliki požar.

Iako “Kijev indipendent” nije mogao odmah da potvrdi šta je tačno bilo meta napada, ova kompanija, koju često porede sa američkim “Amazonom”, poslednjih dana više puta je bila na meti ukrajinskih udara.

“Kijev indipendent” za sada nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, a ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenog napada.

U sredu su skladišta kompanije “Vajldberis” u Voronježu saopštila su da više neće raditi tokom noći. Ova odluka doneta je nakon niza ukrajinskih napada na objekte kompanije tokom prethodne sedmice.

Šteta procenjena na 1,2 milijarde dolara

Ukrajina je tokom prethodne noći, 22. jula, zapalila više logističkih skladišta u Rusiji. Dva skladišta kompanije Vajldberis na jugu Rusije – jedno u Krasnodaru, a drugo u Stavropoljskoj Pokrajini – zahvatio je požar nakon udara ukrajinskih dronova, saopštili su lokalni zvaničnici i kanali koji prate situaciju.

Osnivačica kompanije “Vajldberis” Tatjana Kim kasnije je potvrdila da su logistički centri u oba grada bili napadnuti i navela da je njihov rad privremeno obustavljen.

Nekoliko noći ranije, tokom velikog napada ukrajinskih dronova u noći između 17. i 18. jula, pogođeni su i objekti kompanije Vajldberis u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti. Ruski zvaničnici saopštili su da je u tim napadima poginulo devet osoba, dok je više od 60 povređeno.

Napadi su, prema procenama medijskih analitičara, verovatno izazvali i veliku ekonomsku štetu, koja se procenjuje na više od 100 milijardi rubalja (oko 1,2 milijarde američkih dolara).

Alo.rs/Blic