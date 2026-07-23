Snimljeno je kako se kitovi ubice ogromnom brzinom zaleću u velike i teške ribe, toliko snažno da ih udar rasturi na mnoštvo komadića.

Tokom 2024. i 2025. godine ronioci su u Tihom okeanu kod Meksika i u Kalifornijskom zalivu snimili dva ovakva događaja. Naučnici veruju da ovakvo ponašanje služi kako bi orke lakše došle do hrane, ali ne isključuju mogućnost da im ono predstavlja i svojevrsnu zabavu. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Frontiers in Ethology.

Riba se raspala u bezbroj delova

Vodeća autorka studije, istraživačica Ketrin Ejres iz organizacije "Beneath the Waves", prva je uspela da kamerom zabeleži ove neverovatne udare.

– Prvi snimak napravila sam pre nekoliko godina i nisam mogla da verujem svojim očima – rekla je Ejres.

Iako se bavi proučavanjem ajkula, zainteresovala se za ponašanje orki nakon što je posmatrala jedinke koje love upravo ajkule u Kalifornijskom zalivu. Jedan od ključnih snimaka nastao je 29. jula 2024. godine, dok je radila kao vodič na ronilačkim turama u blizini San Hozea del Kaba, u meksičkoj državi Donja Kalifornija Sur.

Kako kaže, već je ranije videla sličnu koordinisanu taktiku tokom lova na kit-ajkulu, ali ishod ovog puta bio je potpuno drugačiji.

– Ono što me je zapanjilo bilo je to što se riba raspala u bezbroj delova. Tako nešto nikada ranije nisam videla – rekla je Ejres. Na snimku se može čuti kako iznenađeno više puta uzvikuje: „O, Bože!“

Naučnici nikada ranije nisu videli ovakvo ponašanje

Orke su poznate po tome da love u grupama i da pažljivo koordiniraju napade na veliki plen. Međutim, ovakav „torpedni udar“ kojim bukvalno raznose ribu do sada nije bio zabeležen.

– Nikada nisam čula za nešto slično. Koliko mi je poznato, ovo je potpuno novo ponašanje koje je sada prvi put dokumentovano – rekla je Monika Viland Šilds, direktorka Instituta za proučavanje ponašanja orki, koja nije učestvovala u istraživanju.

Iako sve orke pripadaju istoj vrsti, njihova ishrana značajno se razlikuje u zavisnosti od područja u kojem žive. Hrane se ribama, fokama, belugama, narvalima, velikim kitovima i pliskavicama, pa su tokom evolucije razvile različite tehnike lova prilagođene svom plenu.. Autori studije smatraju da raspršivanje ribe može imati više prednosti. Kada se plen raspadne na mnogo sitnih delova, mladunci lakše dolaze do hrane, a zajednički obrok dodatno učvršćuje društvene veze unutar grupe.

Međutim, postoji još jedno moguće objašnjenje. Istraživači ne isključuju mogućnost da orke mesečeve ribe ponekad raznose jednostavno – iz zabave. Ipak, to je samo pretpostavka.

– Ovakvo raspršivanje plena nije zabeleženo kod drugih vrsta mesečevih riba. Zato još ne možemo sa sigurnošću da kažemo da li je razlog posebna građa ove vrste, specifično ponašanje ovih orki ili kombinacija oba faktora – zaključila je naučnica, piše CNN.