Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije saopštilo je da je vlastima u Poljskoj prosledilo informacije koje su, kako navode, dobili od beloruskih bezbednosnih službi u vezi sa navodnim planiranjem terorističkog napada na teritoriji te zemlje.

Prema saopštenju iz Minska, informacije su prenete tokom sastanka sa otpravnikom poslova Poljske u Belorusiji, Kšištofom Ozanom.

Tvrde da je meta aktivistkinjina porodica

Kako navodi belorusko Ministarstvo spoljnih poslova, osoba za koju tvrde da planira napad trenutno boravi u Poljskoj, ranije je osuđena u Belorusiji po više odredbi krivičnog zakona, a poljske vlasti su joj, prema navodima Minska, nedavno oduzele supsidijarnu zaštitu i pravo boravka.

Beloruske vlasti tvrde da bi primarna meta navodnog napada mogla da budu maloletna deca aktivistkinje sa beloruskim državljanstvom koja živi u Poljskoj, a da je motiv, prema njihovim tvrdnjama, osveta zbog gubitka statusa u toj zemlji.

Ove tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene.

Minsk: Spremni smo da dostavimo dodatne informacije

Belorusko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je poljska strana obaveštena da će, ukoliko bude novih saznanja, dodatne informacije biti prosleđene putem kanala saradnje između nadležnih institucija dve države.

Za sada nije bilo zvanične reakcije poljskih vlasti na navode iz Minska.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije / RIA Novosti