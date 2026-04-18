Melina Džinović se danas udala za milionera Džefrija Pola Arnolda, a pred matičarem je izjavila da će uzeti njegovo prezime, pa se od danas i ona zove Melina Arnold.

Iako je opštinsko venčanje održano na Azurnoj obali u Monaku, sada se zvanice sele u drugu državu.

Ono što je posebno iznenađenje jeste da će svi gosti zajedno sa mladencima da se upute 300 kilometara dalje od Monaka kako bi proslavili ovaj sklopljeni brak. Glavno slavlje održaće se u Italiji.

Melina i Džefri zamislili su da nakon opštinskog venčanja u Monaku krenu ka gradu Portofino u Italiji. Kreatorka će sa suprugom i kumovima putovati helikopterom do sale u kojoj su zakazali proslavu.

- Svatovima je obezbeđen smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela. Planirana je i svadbena ceremonija, a do odredišta, gde će se sve odigrati ići će se organizovanim prevozom, helikopterom ili jahtom. Slavlje je u jednom od najboljih hotela, omiljenog mesta bogataša i milijardera iz celog sveta - rekao je izvor za domaće medije.

Uzela njegovo prezime

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

