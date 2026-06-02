Ukrajina je prvi put doživela masovni koordinisani napad najnovijim ruskim hipersoničnim raketama „Cirkon“, a prema tvrdnjama ukrajinskih vojnih stručnjaka nijedan projektil nije oboren, što je izazvalo ozbiljnu uzbunu u Kijevu i među NATO partnerima.

Poznati ukrajinski vazduhoplovni ekspert Valerij Romanenko izjavio je da sinoćni ruski udar predstavlja potpuno novu fazu rata i jasan signal da Moskva uvodi svoje najnaprednije oružje u redovnu upotrebu.

Prema njegovim rečima, upravo bi „Cirkoni“ mogli postati glavno rusko oružje za buduće napade na ključne ciljeve širom Ukrajine.

Najveći šok za ukrajinsku stranu predstavlja činjenica da nijedna od osam lansiranih raketa nije presretnuta.

- Nijedan od osam lansiranih „Cirkona“ nije oboren. Za nas se pojavio potpuno novi, ogroman problem, priznao je Romanenko.

Njegove reči izazvale su veliku zabrinutost jer ukazuju da čak ni moderni NATO sistemi protivvazdušne odbrane koje je Zapad isporučio Ukrajini nisu uspeli da zaustave ruske hipersonične projektile.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba GUR dodatno je podigla alarm tvrdnjama da je Rusija već proizvela i uskladištila više od 200 raketa „Cirkon“.

Prema procenama ukrajinskih obaveštajaca, Moskva je pokrenula masovnu serijsku proizvodnju ovog oružja, što znači da bi ovakvi napadi mogli postati mnogo češći.

„Cirkon“ važi za jedno od najopasnijih i tehnološki najnaprednijih oružja koje Rusija trenutno poseduje.

Reč je o hipersoničnoj krstarećoj raketi koja leti brzinom od čak 8 do 9 maha, odnosno skoro 11.000 kilometara na čas.

Za razliku od klasičnih balističkih projektila, „Cirkon“ tokom leta aktivno manevriše i leti na nižim visinama, zbog čega ga radarski sistemi veoma teško otkrivaju.

Stručnjaci navode da sistemi poput američkog „Patriota“ imaju svega nekoliko sekundi za reakciju, što je često nedovoljno čak i za lansiranje protivraketa.

Ruska vojska ove projektile može lansirati sa mobilnih obalskih sistema „Bastion“, kao i sa modernizovanih podmornica i fregata, što dodatno komplikuje njihovo presretanje.

Analitičari ocenjuju da bi masovna upotreba „Cirkona“ mogla ozbiljno promeniti odnos snaga u vazdušnom ratu i dodatno otežati zaštitu ključne infrastrukture i komandnih centara duboko iza linije fronta.