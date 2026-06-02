Šefica Službe za odnose s javnošću RTS-a, Duška Vučinić, prisetila se perioda od pre više od tri decenije, kada je bila suspendovana na Javnom servisu.

Poznata po tome što svoj privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, Duška je nedavno gostovala u jednom podkastu, gde je prvi put govorila o drugom braku, kao i o razvodu.

Tom prilikom osvrnula se i na neprijatno iskustvo iz devedesetih godina, koje je doživela u matičnoj kući.

- To mi se desilo devedesetih godina, kada su bila neka čudnjikava vremena. Kod mene u emisiju došla je jedna glumica da promoviše predstavu za koju je muziku radio Bora Đorđević, čovek velikog talenta, oštrog pera i tekstova koji su u to vreme bili zabranjivani - ispričala je Duška.

"Suspendovana sam na tri meseca"

Zatim je objasnila kako se situacija odvijala u studiju.

- Sela je u emisiji i rekla: "Hajde sada da pročitamo tekst pesme, koja je naslovna numera predstave", ali je napomenula da nije ponela naočare za vid. Tada sam joj uzela papir i rekla da ću ja pročitati. Dok sam čitala, u jednom trenutku sam postala svesna situacije - navela je ona.

Kako je dodala, nakon emitovanja emisije usledila je suspenzija.

- Kada se emisija završila, bila sam suspendovana na tri meseca - zaključila je u "Podkastu u pidžamama".