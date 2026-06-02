Joca Stefanović nedavno je postao otac, a nakon što je suprugu Ivu i sina izveo iz porodilišta, odlučio je da večeras organizuje slavlje povodom rođenja deteta.

Pevač je tom prilikom govorio o očinstvu, nasledniku, ali i aktuelnim dešavanjima, uključujući i situaciju u kojoj se našla njegova koleginica Mina Kostić, koja je nedavno zadržana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Na samom početku razgovora, Joca je istakao da su i beba i majka dobro.

- Bebac je dobro, Iva je isto dobro. Za večeras sam spremio oko 15 majica za cepanje. Bio sam sve vreme u porodilištu, porođaj je počeo oko pet sati ujutru. U to vreme su krenuli bolovi, ja sam je odvezao u bolnicu, nisam prisustvovao samom porođaju, ali sam čekao ispred. Sve je trajalo oko 45 minuta i rodio se prelep dečak - rekao je pevač.

Dodao je da će supruga nakratko doći na slavlje kako bi pozdravila prijatelje, nakon čega će se vratiti bebi.

- Iva će doći da pozdravi naše prijatelje, a potom ide kući da se posveti bebi, koja ima 11 dana i potrebna joj je majčina nega. Majka ima najveću ulogu u prvim mesecima jer doji dete, a kada ne može, ja pripremam dohranu. Sve radimo u dogovoru - objasnio je on.

Govoreći o porođaju, otkrio je i zašto nije bio prisutan u sali.

- Nisam znao da treba da prođem određene procedure kako bih bio na porođaju. Iako sam želeo da prisustvujem, nismo se dovoljno informisali. Najvažnije je da su majka i dete dobro. Nemam strah da držim bebu, to je moje dete i najbezbednije se osećam kada je kod mene - istakao je.

Pevač je naglasio da ne želi da svoje dete javno eksponira, te je prokomentarisao i kolege koje objavljuju fotografije dece, a zatim traže njihovo zamućivanje na javnim događajima.

- Planiramo još jedno dete, ali ima vremena. Kada se ljudi vole, sve dođe u svoje vreme. Pozvao sam bliske prijatelje i verujem da će atmosfera biti vesela. Mislim da će i naše majke biti najveselije - rekao je Stefanović, dodajući da smatra da deca ne treba da budu javno izložena.

O Mini Kostić

Potom se osvrnuo i na situaciju sa Minom Kostić, koja je zadržana u bolnici "Dr Laza Lazarević", a koju je danas posetio njen verenik Mane Ćuruvija Kasper.

- Ljudi nas vide samo kada pevamo, ali mi smo iza scene obični ljudi, sa svojim strahovima, anksioznostima i problemima. Najbolje je imati osobu kojoj možete sve da kažete. Meni je supruga najbolji prijatelj. Nije sramota tražiti pomoć, naprotiv, to je važno i ne treba da bude predmet podsmeha - rekao je pevač.

"Verovatno su problemi koji su se nagomilali godinama"

Dodao je da nije u potpunosti upoznat sa detaljima Mininog slučaja.

- Ne znam tačno šta se desilo Mini, da li je imala napad ili nešto drugo. Nisam sve ispratio. Verovatno su problemi koji su se nagomilavali godinama, pa su sada isplivali. Svi imamo teškoće, ali ih treba rešavati na vreme, a ako je potrebna stručna pomoć, to nije ništa strašno - zaključio je Joca.