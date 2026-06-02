Pevačica Nataša Bekvalac otvoreno je govorila o više tema, uključujući navode o vezi sa fudbalerom Sašom Lukićem, kao i o slučaju koleginice Mine Kostić, koji je nedavno izazvao veliku pažnju javnosti.

U razgovoru se osvrnula i na porodične odnose, kao i na zajedničko putovanje sa sestrom Kristinom.

Nataša se pojavila u javnosti zajedno sa sestrom Kristinom, kada su govorile o nedavnom boravku na Kanarskim ostrvima.

Kristina je tom prilikom istakla da im je putovanje bilo izuzetno prijatno, kao i da već dve decenije sarađuju i funkcionišu zajedno.

- Da li mi se muškarci više javljaju zbog provokativnih izdanja? (smeh) Mislim da ne… U nijednom trenutku ne razmišljam o tome. Bitno mi je samo da se osećam dobro u svojoj koži - izjavila je Nataša.

- Na Kanarskim ostrvima nam je bilo prelepo. Mi dugo i sarađujemo zajedno, 20 godina - ubacila je potom pevačicina sestra.

Nataša je potom govorila i o odnosu prema hrani i promenama kroz koje prolazi.

- Kompliment nije isti kad ga dobiješ od muškarca i od žene. Hvala na lepim rečima. Imam kontrolu nad hranom. Mnogo mi je teško, hrana je kod mene jako povezana sa emocijama. Ne uživam toliko u hrani, shvatam je kao obavezu. Imam 46 godina, ono što sam ranije mogla brzo da doteram, sada zahteva više vremena, posebno kada su kilogrami u pitanju - navela je pevačica.

Kristina ju je potom podsetila na jednu situaciju iz emisije.

- Ispričaj sad svima onu situaciju iz emisije, kad si se folirala, pa sam ti ja rekla da budeš ono što jesi, tad su krenuli svi da te upoznaju kako treba - naglasila je ona.

Nataša je na to odgovorila:

- To je surova priča za mene. Htela sam da se predstavim boljom nego što jesam. U jednoj emisiji sam se pravila da sam neko ko nisam, pa me je Kristina odvela sa strane i rekla: "Ti ne shvataš koliko si genijalna baš takva kakva jesi, koliko si ti duhovita", nisam to tada mislila o sebi. Ona je moja sestra, neće me lagati. Od tada se šalim na način na koji se šalim privatno i sve radim drugačije u javnosti, što je donelo lep preokret i u imidžu i u percepciji javnosti - objasnila je iskreno.

O hospitalizaciji Mine Kostić

Nataša se osvrnula i na slučaj koleginice Mine Kostić, koja je bila zadržana u bolnici "Dr Laza Lazarević".

-Biti žena u današnje vreme nosi različite pritiske. Mnogo toga nas opterećuje i pritiska. Često se vrlo strogo osuđuju ljudi koji su deo javnog života. Bilo je trenutaka kada sam i sama bila na ivici da „pošizim“. Oko sebe sam uvek imala snažan krug žena i to mi je bila velika sreća. O tim stvarima govorim godinama. Žene su mi pomagale da ostanem stabilna, a samo jedna odluka me je delila od toga da potpuno izgubim kontrolu - rekla je pevačica, te dodala:

- Krivca ne bih tražila, niti bih sudila. Treba da budemo nežniji jedni prema drugima. Svi smo različiti – nekoga i četvorka iz matematike može da slomi, dok nekoga veliki životni problemi učine jačim. Više obzira prema svakom čoveku bilo bi zaista lepo - konstatovala je iskreno.

Progovorila o navodnoj romansi sa fudbalerom

Na kraju je komentarisala i navode o povezanosti sa srpskim fudbalerom, Sašom Lukićem.

-To da komentarišem?! Takve stvari me prate tokom cele karijere. Bitno je da čovek ostane mirnog uma i čistog srca. Kada ste takvi, sve energije koje nisu na vašem nivou se same odbijaju, kao što se i ova priča od mene odbila - zaključila je Nataša.







