Mane Ćuruvija Kasper, verenik folk pevačice Mine Kostić, jutros je sleteo na beogradski aerodrom, nakon što je hitno doputovao iz Sjedinjenih Američkih Država, gde živi.

On je u Srbiju stigao pošto je kao bomba odjeknula vest da je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Kasper je, čim je saznao za situaciju, odmah reagovao i kupio kartu za Beograd. Nakon incidenta u kojem je intervenisala i policija, Mina je smeštena na lečenje u ovu ustanovu.

Kako se navodi, nije uspeo da stupi u kontakt sa njom, budući da bolnički protokoli nalažu da pacijenti tokom terapije ne koriste telefon, zbog čega joj je uređaj isključen.

Iako je doputovao u Beograd, nije mu omogućena poseta verenici, ali se odmah po dolasku uputio ka klinici kako bi se raspitao o njenom zdravstvenom stanju i saznao više informacija od nadležnih.

Njih dvoje su se upoznali i započeli vezu putem društvenih mreža, a njihova ljubav održava se na relaciji Beograd–Njujork.

U javnosti su ranije otkrili da zajedno rade na knjizi o svojoj vezi, te je on tim povodom istakao da cilj tog projekta nije promocija, već prikaz njihove ljubavi i svega kroz šta su prošli.

- Cilj knjige nije promocija nas dvoje, već primer kako pravu ljubav ne mogu uništiti laži, klevete i izmišljotine. Opisaćemo sve ono što smo zajedno preživeli i doživeli van kamera, a da javnost nije znala. Od raznih saveta da nekome nešto prećutimo jer je moćan, do toga da se nekome dodvoravamo. Nismo pristali ni na jednu preporuku i nikada nećemo, jer smo svoji i uvek ćemo biti svoji - konstatovao je pevačicin verenik.