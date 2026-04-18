Snimak na kojem samojed i zlatni retriver strpljivo čekaju svoj komad mesa osvojio je milione pregleda.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje samojeda Butua i njegovog prijatelja, zlatnog retrivera Čomčoma, kako mirno sede pored šporeta dok vlasnik priprema odrezak.

Psi koji strpljivo čekaju hranu

Dok se meso peče, samojed njuši vazduh i pokazuje uzbuđenje, dok retriver ostaje smiren i pažljivo posmatra. Uprkos nestrpljenju, oba psa disciplinovano čekaju trenutak kada će dobiti svoju porciju.

Kada je odrezak konačno serviran, psi su oduševljeno pojeli hranu, što je dodatno oduševilo gledaoce na internetu.

Da li psi smeju da jedu odrezak?

Stručnjaci ističu da psi mogu da jedu odrezak, ali uz određena pravila. Meso treba da bude dobro termički obrađeno, bez soli, začina i ulja.

Takođe, preporučuje se da se odrezak iseče na manje komade kako bi se izbegla opasnost od gušenja, a važno je i da se ne daje dok je još vruć.

Koje su opasnosti?

Kosti, posebno kuvane, ne bi trebalo davati psima jer mogu izazvati povrede ili probleme sa varenjem.

Odrezak treba da bude povremena poslastica, a ne deo svakodnevne ishrane, kako bi se očuvalo zdravlje psa.

Video koji je raznežio internet

Ovaj viralni snimak još jednom je pokazao koliko su psi povezani sa hranom, ali i koliko disciplina i strpljenje mogu biti važni u njihovom ponašanju.

Uz pravilnu ishranu i umerene poslastice, vlasnici mogu bezbedno da obraduju svoje ljubimce, a ovakvi trenuci često postaju pravi hit na društvenim mrežama.