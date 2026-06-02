Muzičar Nikola Vranić, poznatiji kao J. R. August, doživeo je saobraćajnu nezgodu kada je pao sa motora, nakon čega je završio u Hitnoj pomoći, odakle se i oglasio na društvenim mrežama.

Vranić je na svom Fejsbuk profilu objavio fotografiju iz bolnice i zahvalio se svima koji su mu pritekli u pomoć u trenutku nesreće.

- Hvala svima koji su juče stali i pitali me da li sam dobro, dali mi vode, držali mi kišobran kada je krenula kiša i sklonili motor sa puta. Sve mi je u magli, ali je umirujuće znati da je život u pravom svetu daleko bolji nego ovaj onlajn, čak i ako je u pitanju pad sa motora – napisao je pevač.