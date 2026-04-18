Melina Galić se udala za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monaku, a sada je poznato da li je uzela njegovo prezime.

Milioneru se zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Čuva ih obezbeđenje

Melina Džinović i britanski milioner Džefri Pol Arnold su stigli u opštinu u Monaku gde će se venčati oko 10 časova.

Nasmejana Melina je blistala u drugoj venčanici u kabrioletu sa milionerom.

Džefri je dovezao Melinu u old tajmer kabrioletu, a iza njih stigao je i jedan crni automobil.

Član obezbeđenja sve vreme je pokušavao da spreči novinare da usnime mladence.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

