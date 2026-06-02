Pevač Marko Gačić, kako se navodi, i dalje se zvanično nije razveo od supruge Goge, tokom čijeg braka je, prema pisanju, došlo do prevare.

Marko je sada u emotivnoj vezi sa novom partnerkom Saškom Stričević, sa kojom očekuje bebu, a par je organizovao i slavlje povodom otkrivanja pola deteta.

Njih dvoje pozirali su ispred panoa dekorisanog roze i plavim balonima, dok je na postavci pisalo "Dečak ili devojčica".

Saška je za ovu priliku nosila žutu haljinu, a atmosferu sa proslave zabeležio je njihov prijatelj, koji je fotografiju objavio uz kratak opis: "Sa srećom brate".

"Čekam presudu"

Pevačica Goga Gačić započela je novo životno poglavlje nakon razvoda od bivšeg supruga Marka Gačića, koji je usledio posle osam godina braka u kojem su dobili dvoje dece.

Istakla da je trenutno u potpunosti posvećena deci i karijeri, dok o novoj emotivnoj vezi ne razmišlja.

- To je stalno to neko pitanje, da li sam emotivno slobodna, što se tiče partnera i toga, ali ja nikada ne mogu da budem "devojka" u tom smislu, jer imam dvoje dece. Imam toliko obaveza dnevno da nemam tu slobodu, niti vreme, niti sada razmišljam na tu stranu. Fokus su deca, škola, još uvek nije završena školska godina, stalno se nešto dešava, rekreativne nastave, folklor, koncerti. Mama je ponosna. Konstantno su tu obaveze, tako da sam zahvalna što imam dvoje zdrave i preslatke dece - rekla je Goga.

O trudnoći partnerke bivšeg muža

Povodom vesti da je Markova partnerka u drugom stanju, kratko je prokomentarisala:

- Neko sam ko obožava decu, svu decu. Malo je neumesno pitanje, ali svakome ko je trudan i očekuje bebu želim sve najbolje. Neka su deca živa i zdrava, ona su ukras sveta, nemam šta drugo da dodam. Moraćete njega više da pitate o tome, ne bih to komentarisala. Samo to da zaista volim svu decu i to je to - poručila je pevačica za Blic.