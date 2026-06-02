Sve je više spekulacija da između Duška Tošića i atraktivne Nore postoji nešto više od prijateljskog odnosa, a dodatnu pažnju javnosti izazvale su njihove najnovije objave na Instagramu.

Oboje su objavili fotografije iz Istanbula, što je pokrenulo lavinu komentara i nagađanja o mogućoj romansi.

Bivši fudbaler objavio je nasmejanu fotografiju iz jednog restorana u turskoj metropoli, uz poruku pozitivnog tona u kojoj naglašava važnost osmeha i dobrog raspoloženja.

Istovremeno, Nora je takođe objavila selfi i kadrove iz Istanbula, što je dodatno podgrejalo sumnje da su boravili na istoj lokaciji.

Potvrdio ljubavnu romansu

Podsećanja radi, Tošić se ranije kratko oglasio i potvrdio da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da ulazi u detalje svog odnosa sa Norom.

-Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam – izjavio je tada bivši fudbaler za Direktno.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih natpisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene Karleuše, čini se da je ponovo pronašao mir i stabilnost.

Nora je, prema dostupnim informacijama, prva devojka sa kojom se pojavio u javnosti nakon kraja braka, a oni koji ga poznaju tvrde da poslednjih meseci deluje znatno opuštenije i zadovoljnije.

Nora bila veliki fan Jelene Karleuše

Takođe, prema navodima iz okruženja, Nora je ranije bila administrator jedne fan Karleušine stranice na društvenoj mreži Instagram, koja je objavljivala fotografije i snimke sa nastupa, kao i modne kombinacije i izjave pevačice.

Izvor blizak njoj navodi da je Nora godinama bila veliki fan Jelene Karleuše, da je pratila njen rad i divila se njenom stilu, izgledu i muzici.

Kako se tvrdi, redovno je posećivala njene nastupe u Beogradu, često se nalazila u prvim redovima, a vremenom je počela i da imitira njen modni izraz.

Isti sagovornik navodi i da se Nora postepeno oblikovala pod uticajem svog idola, dok se u jednom trenutku u njenom životu pojavio Duško.

"Opčinjena je Jelenom"

Prema njegovim rečima, privuklo ga je upravo to što ona podseća na njegovu bivšu suprugu, navodeći da je to njegov tip žene.

-Svi koji poznaju Noru znaju da ona godinama obožava i prati Jelenu i njen rad. Opčinjena je njome, njenim izgledom i pesmama. Pravi je fan. Pre osam ili devet godina Nora je čak bila administrator jedne fan stranice posvećene Jeleni Karleuši na Instagramu, koja je redovno objavljivala njene fotografije, snimke sa nastupa, autfite, izjave i sličan sadržaj. Mislim da nema nastupa u Beogradu na kojem je pevala, a da ona nije bila u prvim redovima sa svojim društvom. Vremenom je počela da kopira Jelenin stil, pa u svom garderoberu ima mnogo komada odeće i aksesoara nalik onima koje nosi njen idol. Šminka se i frizira poput nje, ali je to ipak bleda kopija originala. Pre pet meseci u njen život ušao je Duško, koga je, navodno, privuklo upravo to što neodoljivo podseća na njegovu bivšu suprugu. To je očigledno njegov tip žene. Nisam baš siguran koliko je on njen tip, ali joj sigurno imponuje to što sada može da se hvali po gradu da je sa njim. Verovatno je tako ostvarila deo svojih snova da makar nešto ima zajedničko sa Karleušom (smeh) – zaključio je sagovornik za Kurir.

Alo/Kurir