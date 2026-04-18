U Veneciji se proteklog vikenda odigrala neobična scena koja je iznenadila i iskusne vozače vodenih taksija. Jedan od njih je, ploveći kanalom, naišao na veliku prepreku koja mu je potpuno blokirala prolaz. U prvi mah nije bilo jasno o čemu je reč, ali se ubrzo ispostavilo da je u pitanju uginula riba.

Reč je o sunčanici, poznatoj i kao morski mesec, jednoj od najvećih koštunjača na svetu. Njeno telo plutalo je na površini i ometalo saobraćaj, pa je taksista oko 14 časova pozvao nadležne službe. Kako prenosi švajcarski medij „Blik“, vatrogasci su brzo reagovali i stigli specijalnim plovilom opremljenim kukama.

Uz pomoć opreme uspeli su da zakače i izvuku teško telo iz kanala, nakon čega je prebačeno na lokaciju za zbrinjavanje. Intervencija je bila zahtevna zbog veličine životinje, ali je uspešno završena bez komplikacija.

I dalje nije jasno da li je reč o istoj jedinki

Još nije potvrđeno da li je reč o istoj jedinki koja je krajem marta primećena u blizini ostrva Gracie. Susreti morskih životinja sa urbanim sredinama nisu česti, ali se povremeno dešavaju, posebno u gradovima poput Venecije, gde se more i gradski kanali prepliću.

Slični slučajevi širom sveta

Slične situacije zabeležene su i u drugim delovima sveta. U jednom američkom gradu 2019. godine četiri delfina, uključujući i mladunce, završila su u kanalu iz kojeg nisu mogla sama da izađu, ali su spašena zahvaljujući lokalnim službama i građanima koji su ih usmeravali ka otvorenom moru.

U Francuskoj je 2022. godine zabeležen slučaj beluge koja je zalutala u reku Senu, dok je iste godine u Južnoj Karolini spasena morska krava teška gotovo 400 kilograma, koja je nakon oporavka vraćena u prirodno stanište.

Jedan od novijih primera je i kit po imenu Timi, koji se i dalje nalazi u Baltičkom moru kod nemačke obale, a za kojeg stručnjaci planiraju akciju usmeravanja ka otvorenom Atlantiku.

Slučaj iz Venecije tako se uklapa u niz neobičnih susreta morskih životinja i urbanih sredina, koji sve češće privlače pažnju javnosti i otvaraju pitanja o uticaju čoveka na prirodna staništa.