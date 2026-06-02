Nevena Stamenković, nekadašnja članica grupe "Models" i poslanica u Skupštini Srbije, oglasila se nakon što se njeno ime ponovo našlo u fokusu javnosti u kontekstu psihičkih problema kroz koje je prolazila.

Povod za njeno obraćanje bila je vest o pevačici Mini Kostić, koja je nedavno smeštena u psihijatrijsku ustanovu uz asistenciju policije, nakon što je, prema navodima, ispoljila agresivno ponašanje.

S obzirom na to da je ranije otvoreno govorila o svojim životnim izazovima, Nevena je odlučila da otkrije detalje iz ličnog iskustva i demantuje pojedine navode koji su se pojavili u javnosti.

"Iza mene je jako težak period"

-Nije istina da sam bila u "Lazi Lazarević", to moram kategorično da demantujem. Iza mene je veoma težak period, kada sam psihički bila loše. Borila sam se sa teškom depresijom, ali sam uz pomoć stručnjaka i lekova koje su mi prepisali uspela da prebrodim sve to. Sada sam dobro - izjavila je Nevena.

Progovorila o hospitalizaciji Mine Kostić

Ona nije krila da ju je vest o Mini Kostić zatekla i istakla je da se nada njenom brzom oporavku.

- Pročitala sam za Minu i videla da i mene sada povezuju sa tom temom u medijima. Veoma mi je žao zbog nje. Verujem da je bila preopterećena... Jadna žena... Nadam se da će biti dobro - zaključila je za Informer.