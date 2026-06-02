Pevač Nenad Manojlović pre nekoliko nedelja dobio je treće dete sa suprugom, koja se retko pojavljuje u javnosti, a tim povodom sada je organizovao i svečano slavlje.

Za najbliže prijatelje i članove porodice upriličeno je okupljanje u jednom restoranu, gde se Nenad pojavio u društvu supruge.

Posebnu pažnju privukla je fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj zajedno poziraju Nenad, njegova sestra Rada Manojlović i pevačica Ćana.

Nasmejani i zagrljeni, pozirali su pred objektivom, dok je atmosferu dodatno ulepšala poruka koju je uz objavljenu fotografiju podelio poznati voditelj.

- Srećno Manojlovići, dobrodošao Danilo - napisao je on.

"Oca sam video 15 puta u životu"

Podsetimo, brat Rade Manojlović, Nenad Manojlović, svojevremeno je otvoreno govorio o odnosu sa ocem, otkrivši da porodične veze nisu najbolje i da su odnosi među članovima porodice ozbiljno narušeni.

– Nismo u dobrim odnosima. Svog oca sam u životu video svega petnaestak puta. Kada sam bio mali, ostao sam sa majkom, dok sam njega viđao tokom raspusta i jednu godinu kada sam tamo išao u školu. To nije ništa neobično, i drugim ljudima se dešavaju slične stvari. Jednostavno sam imao takvo detinjstvo, a kasnije se to odrazilo na činjenicu da nismo bliski. Uticalo je, nažalost, i na moj odnos sa sestrama. Ipak, želim im svako dobro i sve najbolje. Volim ih, ali se ne viđamo i ne družimo - rekao je Nenad.

Istakao da je, bez obzira na sve, veoma ponosan na Radu i Mariju.

- One su se opekle zbog ljudi koji su gledali isključivo svoju korist. Na Radu sam izuzetno ponosan. Imala je svega desetak godina kada je bila među pet najboljih pevačica, a to nije mala stvar. Čak i da nije ostvarila takav uspeh, bio bih ponosan na nju jer je dobra osoba i ima veliko srce - kazao je potom.

Na pitanje da li je odnos među njima mogao da bude drugačiji, istakao je da smatra da je za to sada kasno.

- Nema tu šta da se postigne. Šta sam ja mogao da uradim kao klinac od jedanaest godina, kada su one bile male, a i sam sam vodio svoje bitke? Kasnije je sve krenulo svojim tokom. Ipak, veliki sam navijač Radine karijere, iako mislim da je neke stvari možda mogla drugačije da uradi. Ne mogu da sudim, jer sam i sam pravio razne greške. Svako ima svoj životni put - zaključio je tada za medije.