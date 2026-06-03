Stručnjak za bespilotne sisteme i elektronsko ratovanje Igor Potapov naveo je da će ovakvih sistema biti još i da su vrlo delotvorni u otkrivanju "stršljenova".

"Trenutno već postoje dva detektora koja deluju u zoni operacija dronova 'hornet'. O njihovoj efikasnosti moći ćemo da govorimo nešto kasnije, ali oni već rade", počeo je Popov za TASS.

"Sa sigurnošću mogu da kažem da otkrivaju 'hornet' i identifikuju njegov signal", dodao je.

Istakao je da Rusija istovremeno proširuje mrežu mobilnih PVO timova duž ruta kojima se kreću ukrajinski dronovi, jer je protivvazduhoplovna vatra za sada i dalje najefikasniji način njihovog uništavanja.

Prema njegovim rečima, prve verzije drona "hornet" koristile su standardne komunikacione modeme koje su ruski stručnjaci relativno brzo naučili da ometaju sistemima za elektronsko ratovanje.

Međutim, nakon toga su ukrajinske snage počele da ugrađuju terminale satelitske komunikacije "Starlink", što je značajno otežalo borbu protiv ovih letelica.

Potapov je istakao da ruski stručnjaci već rade na novim rešenjima i da je samo pitanje vremena kada će biti razvijen efikasan sistem za neutralizaciju ovog tipa bespilotnih letelica.

Istovremeno, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da posade bespilotnih letelica-presretača "sokol 1" uspešno uništavaju ukrajinske dronove tipa "leleka", "bliskavka" i "hornet".

Prema navodima ministarstva, jedinice iz sastava grupacije "Centar" svakodnevno obaraju više vazdušnih ciljeva, čime značajno umanjuju mogućnosti ukrajinskih snaga za izviđanje, korekciju artiljerijske vatre i izvođenje udara na tom delu fronta.

"Sokol" je bespilotna letelica sa fiksnim krilima koja se može lansirati ručno za nekoliko sekundi, bez potrebe za dodatnom opremom.

Otkriveni ciljevi uništavaju se direktnim udarom u dron protivnika ili aktiviranjem bojeve glave.

Ministarstvo odbrane navodi da velika brzina i manevarske sposobnosti "sokola 1" omogućavaju efikasno presretanje kako izviđačkih, tako i udarnih bespilotnih letelica na različitim visinama i udaljenostima.

Prema saopštenju, posade ovih presretača trenutno deluju u pravcu Dobropolja, gde nadgledaju vazdušni prostor duž linije fronta i u dubini ukrajinske teritorije, tragajući za neprijateljskim bespilotnim letelicama.