Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje, na dubini od 240 kilometara.

Kako prenose italijanski mediji, potres se osetio i u Napulju i nekoliko opština u vezuvskoj oblasti, posebno u područjima koja se graniče sa Kalabrijom, ali i u Apuliji i Siciliji.

Na pojedinim mestima, stanovnici su izašli na ulice i počeli da zovu i regionalnu Civilnu zaštitu i vatrogasnu službu, prvenstveno radi informacija, navodi Ansa.

Regionalna operativna stanica Civilne zaštite počela je da kontaktira sve gradonačelnike u područjima najbližim epicentru, ali nije prijavljena nikakva šteta.

Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres se osetio i u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj.

"Čulo se krckanje u zidovima"

Zemljotres koji je noćas pogodio jug Italije i osetio se širom regiona, ostavio je građane u strahu, a mnoge je probudio iz sna. Svedočenja onih koji su se našli na udaru najbolje oslikavaju dramatičnost noćašnjih događaja.

"Malo se osetilo na petom spratu", glasi jedan komentar iz Podgorice, "Čulo se krckanje u zidovima i zaljuljao se luster na osmom spratu", naveo je drugi korisnik iz Zenice, "Mali zemljotres u Dubrovniku", navodi se u komentaru osobe iz Duborvnika.

Bliže epicentru, građani su osetili izuzetno jake vibracije. Iz Tropee stižu dramatični opisi da se sve "treslo kao veš mašina više od deset sekundi".

"Bila sam u krevetu sa sinom na 4. spratu i gledala u plafonsku lampu, nisam znala da li da ustanem i bežim ili da čekam", prepričava uznemirena majka iz Ređo Kalabrije.

Možda najslikovitiji opis stanja šoka dolazi od stanovnika Faro Superiorea, koji tvrdi da je ovo bio najjači potres u dužem vremenskom periodu

"Na trenutak sam bio toliko zbunjen da sam se zapitao 'da li sam pijan?', ali onda sam video kako se sve pomera i kako se cela kuća trese."