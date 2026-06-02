Nakon celovečernjeg slavlja, ona i njen suprug Kori Kraford odlučili su da naprave potez koji je poslednjih godina postao popularan među mladencima – da skoče u bazen u venčanici i odelu.

Par je bio iscrpljen od plesanja i proslave, a letnja vrućina dodatno ih je podstakla da potraže osveženje. Ideja o skoku u bazen nije bila potpuno spontana, jer je Šelbi ranije tokom dana pomenula da bi to mogao biti zabavan način da završe venčanje. Međutim, tek pred kraj večeri odlučili su da zaista to i urade.

Dok su stajali pored bazena, mladenci su se pogledali i složili da je vreme za poslednju avanturu te večeri. Međutim, ono što je delovalo kao bezazlen i romantičan trenutak ubrzo se pretvorilo u situaciju koja je mogla da ima ozbiljne posledice.

Pre nego što je skočila, Šelbi je planirala da rukama kontroliše venčanicu kako joj tkanina ne bi smetala pod vodom. Ipak, kada je skočila, adrenalin je učinio svoje i potpuno je zaboravila na plan. Čim je izronila, teški slojevi mokre venčanice podigli su se preko njene glave i prekrili joj lice.

Iako nije bila zarobljena ispod vode, mlada nije mogla normalno da diše. Situacija je bila posebno opasna jer niko od gostiju nije primetio da ima problem. Većina prisutnih nastavila je da snima ono što su smatrali zabavnom scenom sa kraja venčanja.

Srećom, njen suprug Kori nalazio se odmah pored nje u bazenu i brzo je reagovao. Uspio je da skloni mokru tkaninu sa njenog lica i pomogne joj da ponovo dođe do daha. Tek kasnije su gosti shvatili koliko je situacija zapravo bila ozbiljna.

Video ovog događaja kasnije je objavljen na društvenoj mreži TikTok, gde je postao viralan i prikupio više od dva miliona pregleda. Iako danas mladenci na sve gledaju sa osmehom, priznaju da će im ovaj trenutak zauvek ostati u sećanju kao jedan od najdramatičnijih događaja sa njihovog venčanja.