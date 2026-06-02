Nemački kancelar Fridrih Merc se bori da zaustavi priče o mogućoj smeni kroz unutrašnju pobunu, piše Sputnjik.

Di Cajt (Die Zeit) piše da su „glasine retko pouzdani prediktori onoga neposredno nazire u politici. Pre su simptomi trenutnog stanja stvari. Glasina: nakon spekulacija o manjinskoj vladi i glasanja o poverenju, Hrišćansko-demokratska unija (CDU) sada razmatra smenu kancelara. "Fridrih Merc odlazi, Hendrik Vist dolazi“.

Potonji je premijer savezne države Severna Rajna-Vestfalija. I mlađi je, prenose mediji. Merc ima 70, a Vist 50 godina.

Koalicija sa Socijaldemokratama

Merc je prvi nemački kancelar koji nije izabran u prvom krugu glasanja. Pod njegovim vođstvom, CDU je pobedio na izborima 2025. godine, ali sa 28,5 odsto glasova, što je drugi najgori rezultat stranke u istoriji - najgori je bio na izborima 2021. godine, sa 24,1 odsto. Desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) bila je čvrsto na drugom mestu sa 20,8 odsto glasova. Merc je formirao koaliciju sa Socijaldemokratama (SPD), koje su neprekidno na vlasti od 2013. godine, a njihova podrška naglo opada: na izborima su osvojili 16,4 odsto, dok zbir svih anketa koje je objavio Politiko pokazuje da sada mogu računati na 12 odsto, što je istorijski nizak nivo. Trend je silazni, pa SPD pokušava da se što više emancipuje od koalicije, što dovodi u pitanje njenu percepciju u javnosti, koja je, prema nekim anketama, pala na oko 20 odsto podrške. Zeleni su na 14 odsto, a Levica na 11 odsto.

Još jedan trend, koji je jedna od pokretačkih snaga ideje o smeni kancelara, jeste pad podrške CDU na 22 odsto, dok je AfD na 28 odsto.

Elsa Konesa, berlinska dopisnica lista „Le Mond“ iz Pariza, piše da reč „Kanzlerwechsel“ (promena kancelara) bruji u političkim krugovima poslednjih nekoliko dana, iako su uoči vikenda lideri stranke pokrenuli operaciju ublažavanja štete, pa Jens Špan, bivši ministar zdravlja, kaže da je diskusija besmislena, a Boris Rajn, popularni premijer savezne države Hesen (glavnog grada Visbadena), kaže „potrebno nam je više, a ne manje Merca“.

Ekonomska slika

Njihove reči su potvrda stvaranja partijske kritične mase koja želi da ukloni kancelara. Ako se taj scenario ostvari, to bi se moglo smatrati "pravdom" za bivšu kancelarku Angelu Merkel jer je Merc bila u grupi lidera u to vreme koji su pokušali da je zamene u jesen 2018. Nisu uspeli.

„Problem je Mercovo razočaravanje njegovim pristalica koje ga smatraju previše zavisnim od socijaldemokrata", rekao je istoričar Andreas Reder, blizak CDU. Većina najavljenih reformi propala je zbog protivljenja SPD-a. U junu je do ovog leta najavljena je sveobuhvatna reforma zdravstvenog, poreskog i penzionog sistema, ali koaliciju opret tresu duboka neslaganja.

Novi savezi

Zato CDU sve otvorenije govori o prekidu saradnje sa SPD-om i manjinskom vladom, iskustvo sa kojim se Nemačka nikada nije suočila: vlada bi morala da formira ad hok saveze za svaki zakonski predlog. Neki kažu da je to bolje nego da trpi neprincipijelni pritisak SPD-a. Di Cajt zaključuje: „Previše prepreka, previše sujete, premalo vremena, previše rizika.“

Merc će verovatno preživeti leto, ali jesen će biti izazov svih izazova, jer se izbori održavaju u tri savezne države. Berlin nije problem, ali u saveznoj državi Saksonija-Anhalt (glavni grad je Magdeburg) AfD bi mogla da osvoji većinu, a možda čak i samostalno formira vladu. Tamo je CDU izvojevala ubedljivu pobedu pre pet godina. Taj poraz bi mogao da pretvori trenutne kuloarske priče o „Kanzlerwechsel“ u stvarnost.