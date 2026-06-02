Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je izvela dosad jednu od najozbiljnijih akcija u okviru pomorske blokade Irana, nakon što je vojnom silom zaustavila tanker „Leksi“ pod zastavom Bocvane, koji je pokušao da uplovi u iransku luku Harg uprkos upozorenjima američkih snaga.

Prema navodima objavljenim na platformi Iks, američka vojska je raketom „helfajer“ pogodila mašinski prostor tankera i onesposobila plovilo dok se nalazilo u međunarodnim vodama Persijskog zaliva.

CENTCOM tvrdi da je posada broda tokom prethodna 24 časa ignorisala višestruka upozorenja i odbila da postupi po instrukcijama američkih pomorskih snaga koje kontrolišu prilaz iranskim lukama.

– Američki avion je na kraju onesposobio brod ispalivši raketu „helfajer“ u mašinski prostor, čime je tanker sprečen da stigne do Irana – navedeno je u saopštenju.

Prema američkim tvrdnjama, tanker je bio prazan i nije prevozio naftu ili druge energente u trenutku incidenta.

Blokada Irana ulazi u novu fazu

Ovaj događaj predstavlja dodatnu eskalaciju pomorske krize u Persijskom zalivu koja traje od sredine aprila, kada je američka vojska započela operaciju kontrole pomorskog saobraćaja prema iranskim lukama.

Prema podacima koje je objavio CENTCOM, od početka operacije američke snage su preusmerile 122 komercijalna broda, dok je ukupno šest plovila fizički zaustavljeno ili onesposobljeno.

Reč je o merama bez presedana u novijoj istoriji regiona, budući da se najveći deo svetske trgovine naftom odvija upravo kroz Persijski zaliv i Ormuski moreuz.