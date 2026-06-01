Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti.

Godinama je bila njegova najveća podrška svom suprugu, sa kojim je provela gotovo čitav život.

Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.

Nakon Halidove smrti prošle godine, njeno zdravstveno stanje se dodatno pogoršalo, a poslednjih meseci vodila je tešku životnu bitku koju je, nažalost, izgubila.

Podsetimo, zbog bolesti Sejda nije bila prisutna na sahrani svog supruga, a poslednji put je viđena u javnosti na dan kada bi on proslavio rođendan.

Tim povodom u Sarajevu je organizovana manifestacija pod nazivom "Budi kao Halid", održana na dan kada bi pevač napunio 72 godine. Veče je bilo posvećeno njegovom liku, delu i nasleđu koje je ostavio generacijama.

U prepunoj sali JU Centra kulture i mladih Opštine Centar Sarajevo, srednjoškolci iz Prve, Druge, Treće, Pete i Bošnjačke gimnazije, uz podršku učenika Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“ i Katoličkog školskog centra "Sveti Josip", izveli su najpoznatije Halidove pesme.

Publika je sve vreme ispratila nastupe, dok su mladi izvođači atmosferu ispunili emocijama i poštovanjem prema umetniku čije su pesme obeležile decenije.

U prvom redu sedeli su njegova supruga Sejda i sin Dino, vidno dirnuti svako izvedenom numerom.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada je jedan dečak izveo pesmu "Sejda", posvećenu Halidovoj životnoj saputnici.

Tokom izvođenja, dečak se rasplakao, nakon čega je usledio snažan aplauz i ovacije publike, dok Sejda nije uspela da zadrži suze.

Na snimcima sa događaja moglo se primetiti i da se ona borila sa zdravstvenim problemima i da je bila bez kose.

Veče je proteklo u znaku emocija, sećanja i poštovanja, ali i ljubavi koja je pokazala da Halid Bešlić živi kroz svoje pesme, porodicu i generacije mladih koji čuvaju njegovo nasleđe.

Podsetimo, njih dvoje bili su u braku gotovo pola veka i važili su za jedan od najskladnijih parova na estradi.