Sezona venčanja u Srbiji odavno više nije samo pitanje dobre muzike, bogate trpeze i veselja do jutra. Kako troškovi organizacije svadbi iz godine u godinu rastu, raste i pritisak na goste koji se suočavaju sa večitom dilemom - koliko novca je danas pristojno staviti u kovertu?

Dok su nekada pokloni za mladence bili kućni aparati, posteljine i setovi posuđa, danas je gotovo nepisano pravilo da se na svadbu nosi novac. Međutim, ono što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama jeste tvrdnja da „bez 100 do 150 evra po osobi ne treba ni dolaziti“.

Razlog za ovakva očekivanja krije se u vrtoglavim cenama organizacije venčanja. Prema podacima iz industrije događaja, prosečna svadba sa oko 200 gostiju, koja je pre nekoliko godina koštala između 13.000 i 15.000 evra, danas dostiže i 20.000 do 25.000 evra.

Samo cena stolice u mnogim restoranima kreće se od 50 evra, dok u luksuznijim salama dostiže i 100 ili čak 200 evra po gostu. Kada se na to dodaju muzika, fotograf, dekoracija, venčanica, torta i ostali detalji, mladenci neretko ulažu sumu za koju bi nekada mogao da se kupi automobil ili opremi stan.

Zbog toga se među gostima sve češće provlači računica da bi koverta trebalo barem da „pokrije stolicu“. Stručnjaci iz event industrije navode da je prosečan poklon već premašio 100 evra po gostu, dok pojedini smatraju da je u većim gradovima, posebno u Beogradu, očekivani iznos i do 200 evra.

Ipak, mnogi građani smatraju da je cela priča otišla predaleko. Na društvenim mrežama mogu se pročitati komentari da su se svadbe pretvorile u finansijski projekat, a ne porodično slavlje.

„Ako me zoveš da zaradiš na meni, onda me nemoj ni zvati“, napisao je jedan korisnik interneta, dok drugi poručuje da je najvažnije dati onoliko koliko mogućnosti dozvoljavaju.

Iako jedinstveno pravilo ne postoji, jedno je sigurno - svadbe u Srbiji nikada nisu bile skuplje, a pitanje koliko novca staviti u kovertu postalo je gotovo jednako važno kao i izbor odeće za veselje. Dok jedni smatraju da je 100 evra minimum pristojnosti, drugi poručuju da ljubav i podrška ne bi smele da imaju cenu.