Pevačica Goca Tržan pojavila se na promociji Jovane Pajić u društvu ćerke Lene Marinković, a njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je veliku pažnju prisutnih.

Majka i ćerka za ovu priliku odabrale su elegantne duge haljine.

Goca je nosila model koji je isticao donji deo figure, dok se gornji deo haljine širio, a Lena se odlučila za usku toaletu sa izraženim dekolteom.

Prilikom dolaska na događaj, obe su imale poteškoća dok su silazile na brod u visokim potpeticama, što nije promaklo okupljenim novinarima.

Na komentar o opreznom hodu, Tržanova je u svom prepoznatljivom stilu odgovorila:

- Bolje sloumoušn, nego da mi sevne gu*ica - rekla je kroz osmeh i nasmejala prisutne.

Na opasku da se njena ćerka bolje snalazi u štiklama, pevačica je uz osmeh dodala:

- Nema samo grudi na mamu, ima i ovaj... - konstatovala je potom.

Ipak, raspoloženje se promenilo kada su se ponovo pojavili komentari o dekolteu njene ćerke sa jednog od prethodnih događaja.

Goca je tada burno reagovala na dobacivanja i jasno pokazala nezadovoljstvo zbog takvih komentara, nakon čega je usledila žustra rasprava.

Inače, ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića, Lena Marinković, već neko vreme je u emotivnoj vezi sa fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem, koji joj je nedavno priredio romantično iznenađenje povodom devetnaestog rođendana.