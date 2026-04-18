Melina Galić je danas izgovorila sudbonosno "da" britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu na građanskom venčanju u Monaku.

Budući suprug je mladu na venčanje dovezao u luksuznom kabrioletu marke "bentli", a za ovu svečanu priliku Melina je odabrala papreno skupu odevnu kombinaciju i aksesoare.

Umesto klasične venčanice odlučila se za elegantnu, jednostavnu belu haljinu ispod kolena sa kragnicom i kratkim rukavima, sa potpisom prestižnog francuskog brenda "Dior".

Iako sličan model ovog brenda košta oko 4.500 evra, haljina koju je ponela rađena je specijalno po njenim merama i željama u beloj boji, pa je cena ove kreacije dostigla čak 8.000 evra.

Skupoceni stajling upotpunila je "Dior" sandalama od 1.050 evra i bisernim minđušama vrednim nešto manje od 1.000 evra.

Sama svadbena ceremonija održana je u Monte Karlu i mladenci su želeli da sve protekne u strogoj tajnosti.

Ovo intimno, trodnevno slavlje okupilo je oko 30 zvanica iz Srbije sa mladine strane, kao i 30 gostiju iz Velike Britanije sa mladoženjine strane, a među prvima je na proslavu stigla kuma Goca Karić.

Uzela njegovo prezime

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

