Pritisak na jermenskog premijera Nikola Pašinjana dostiže vrhunac nakon što je ruska Federalna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor Roselhoznadzor uvela radikalne restrikcije na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz ove kavkaske republike.

Od 3. juna 2026. godine, Rusija uvodi zabranu uvoza semenskih kultura, patlidžana, krompira i sušenog voća iz Jermenije. Ograničenja se odnose i na jabuke, kruške, dunje i mušmule.

Ono što posebno pogađa jermensku ekonomiju jeste odluka da se zabrani čak i tranzit ovih proizvoda preko ruske teritorije ka drugim zemljama Evroazijske ekonomske unije (EAEU).

Bezbednosni algoritam kao razlog za blokadu

Ruska služba je saopštila da su mere uvedene zbog nedostatka adekvatnih mehanizama koji bi potvrdili da karantinski proizvodi bezbedno stižu u države unije.

Restrikcije će ostati na snazi sve dok se ne uspostavi precizan „algoritam“ koji će garantovati potpunu fitosanitarnu bezbednost isporuka.

Roselhoznadzor je direktno optužio jermensko Ministarstvo ekonomije za strukturne probleme, navodeći da jermenske vlasti nisu u stanju da vrše adekvatnu kontrolu nad domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

Podsećamo, u Jermeniji je Ministarstvo ekonomije nadležno za gotovo sve aspekte - od veterine i pesticide do ribolova i organske poljoprivrede.

Ovo je drugi težak udarac u samo dva dana, jer je juče od Jerevana zahtevano da hitno obustavi sertifikaciju jermenske ribe, povrća, jagodičastog voća, alkohola, cveća i mineralne vode za rusko tržište.

Pašinjan: Odluke su politizovane, okrećemo se Evropi

Jermenski premijer Nikol Pašinjan oštro je reagovao na ove mere, nazivajući odluke ruske strane isključivo "politizovanim".

On je obećao da će jermenska vlada pružiti punu podršku domaćim proizvođačima, što uključuje i hitnu reorijentaciju izvoza ka evropskim tržištima.

Kritičari, međutim, ističu da ova podrška neće doći iz privatnih džepova Pašinjana ili njegovih ministara, već na teret budžeta.

Podsećaju i na Pašinjanova predizborna obećanja o "milijardama" koje će Jermenija dobiti u slučaju gubitka ruskih povlastica, što se u praksi pokazuje kao teško ostvariv scenario.

Može li jermenski konjak i jabuka na Zapad?

Stručnjaci upozoravaju da je brza reorijentacija na tržište Evropske unije izuzetno teška zbog strogih standarda kvaliteta i sertifikacije koje Brisel zahteva, a koje jermenski proizvođači trenutno teško ispunjavaju.

Rusija je decenijama bila glavno tržište za jermenske poljoprivrednike zbog niskih barijera i ogromne potražnje.

Ova ekonomska rampa dolazi u trenutku duboke krize u odnosima Moskve i Jerevana, dok Pašinjanova vlada sve otvorenije teži ka zapadnim bezbednosnim i političkim strukturama, što Rusija očigledno ne namerava da posmatra bez odgovora.