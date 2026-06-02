Jako nevreme praćeno olujnim vetrom juče u popodnevnim časovima zahvatilo je Rasinski okrug. I pored dejstva protivgradne odbrane, ispaljene su 143 rakete, pričinjena je velika materijalna šteta u trsteničkom kraju. Čeka se da lokalne vasti prikupe podatke sa terena i procene štetu od nevremena.

U Poljni i Riljcu u ranim jutarnjim satima su raščišćeni glavni putevi od grana ,popadalog drveća i nanosa sa njiva. Nije bilo većih problema na elektro mreži, kao ni štete na objektima, ali su zato poljoprivredne kulture potpuno uništene.

„Mnogo je bio jak talas, velika oluja , uništilo je sve vinograde , sve što smo imali, crni luk, kajsije šljive, sve je otišlo.Bave se 99 posto ljudi vinogradarstvom i to su sve velike površine ozbiljne sada je strašan prizor ljudi nemaju ništa, sve su imali.Mi imamo 3 hektarai 70 , imamo još nekih mladih zasada. Sve je uništeno“, kaže Nemanja Bradić iz Poljne.

„Ja sam obišao teren, ali ovo nisam video za mojih 80 godina. Ovo nije šteta 100 posto, to je preko 100 posto jer pitanje naredne dve godine šta će da se dogodi sa usevima, vinogradom posebno i voćem“, navodi Miodrag Planjanin iz, sela Poljna.

Iako u samom selu postoji protivgradna stanica pomoći nije bilo.

„Nevreme je počelo oko pola četiri, 20 minuta je padao grad sa jakim intervalima vetra, nažalost vidite rezeltate, obelilo je drvo, grane su ogoljene, na šljivama. - Da li ste imali rakete. - Rakete imali smo 10 , svih 10 smo ispalili, sa centra svi su pucali. Nažalost nismo osigurali jer se uvek plašimo, uvek to ispadne na našu neku štetu. Uništeni su vinogradi100 procenta samo je šipka ostala. Niti znamo da li da prskamo, da li i kako na koji način da štitimo, lista nema da usvoji hemikalije, ne znam više šta da vam kažem “, kaže Boris Marković, protivgradni strelac iz Poljne.

Svako od oko 200 domaćinstava u Poljni pretrpelo je veliku štetu na usvevima. Koliko su na gubitku tek će se preračunavati. Ove godine neće imati šta da beru, posebno ne grožđe od kog žive.

