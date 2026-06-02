Pevač Joca Stefanović večeras proslavlja rođenje sina Vukana, kojeg je dobio sa suprugom i koleginicom Ivom Bojanović.

Ponosni otac ugostio je veliki broj kolega sa estrade, među kojima su Vanja Mijatović, Ana Sević i njen suprug, kao i pevači Deni Boneštaj i Darko Lazić.

Ipak, najveće iznenađenje večeri usledilo je na samom kraju kada se slavlju pridružila i sama Iva, koja se nedavno porodila, pre nešto više od nedelju dana.

Iako je reč o veoma skorom porođaju, ona je u razgovoru sa medijima istakla da se oseća dobro i pokazala kako izgleda u ovom periodu.

Po ulasku u salu, emocije su je preplavile, pa se zahvalila prisutnima što su im ulepšali veče, dok su suze bile neizbežne. Sve vreme uz nju je bio Joca, koji ju je grlio i ljubio.

- Dakle ovako, nisam došla u vizidu, došla sam da vas vidim sve i da vidim ko mi je došao. Jako sam ponosna - izjavila je ona vidno emotivna i srećna.

Značenje imena Vukan

Podsetimo, ponosni roditelji su sinu dali ime Vukan.

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od reči vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Duboko je ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.







