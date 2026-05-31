Pevač Haris Džinović se 2024. godine razveo od modne kreatorke Meline Džinović nakon pune decenije braka, a ona se nedavno ponovo udala i to britanskog milonera Džefrija Arnolda, a njih dvoje žive na Azurnoj obali.

O njihovoj gala svadbi pisali su mediji širom regiona, a sada je njen bivši suprug dao iskren komentar na to.

- To je njihov posao i meni to ne smeta. Smešno mi je, ali samo su teme milioni, zlato, satovi, torbe... Za glamur moraš sam zaraditi. Glamur ti niko drugi ne može platiti - rekao je Haris, pa prokomentarisao i to da li njoj smeta medijska pažnja.

- Pa upravo to radi. To njoj treba. Ko bi drugi radio nego ona? Da joj smeta, skrivala bi se, ali mene to ne zanima. O Melini više ne bih govorio ništa, jer ne želim ni čuti, ni videti bilo šta što je vezano za nju. Apsolutno me ne interesuje. Otišla je i to je to - naglasio je pevač.

"SMeta mi spominjanje dece"

Džinović je priznao da mu smeta kada se javnost bavi njegovom decom.

- Naravno da smeta. Mislim da decu treba ostaviti po strani. Zašto bi deca bila upletena u afere ili nešto što njima uopšte ne pripada? Treba ih pustiti da normalno i zrelo odrastaju, bez opterećenja stvarima koje ih se ne tiču - smatra Haris Džinović.

